Discoteche, Silb richiede tavolo per la ripresa: 200mila lavoratori allo stremo

Il settore delle discoteche richiede l'attenzione del Governo per permettere la ripresa del lavoro per oltre 200mila lavoratori. A comunicarlo è il presidente di Silb Emilia-Romagna Gianni Indino."Noi siamo 200mila lavoratori senza lavoro, senza stipendio, in grave difficoltà eppure siamo invisibili. Non solo i titolari delle discoteche, ma anche dj, baristi, camerieri, parcheggiatori, pr, grafici, musicisti. Perché per noi non si può attivare un tavolo di confronto?" ha affermato Indino, come riportato da Ansa.La richiesta ufficiale per l'incontro è partita dal presidente nazionale Pasca.Sanzioni ai locali riminesi, Indino: "Non condanno chi fa ballare"Indino ha poi commentato ad Ansa la chiusura dell'ennesimo locale a Rimini dove, in questo caso, la sanzione e la chiusura è arrivata per l'alto numero di persone presenti."Devo riconoscere che i locali che in questi mesi hanno subito chiusure, in qualche modo non hanno rispettato le regole e chi non le rispetta deve essere sanzionato. Se poi mi si chiede un giudizio, dico però che in un momento di grave difficoltà come è quello di chi da 19 mesi non può lavorare, non mi sento di condannare il comportamento dei colleghi. Sono uomini e donne allo stremo, sull'orlo del fallimento" ha commentato Indino.Quest'ultimo ha concluso parlando delle misure poste dal Cts che, se applicate al settore delle discoteche, avrebbero potuto ovviare alla questione delle sanzioni."Con ingressi contingentati e Green pass avremmo potuto ovviare a ogni cosa [...] il divieto ha di fatto legalizzato l'abusivismo. Si balla in spiaggia, nei casolari, negli agriturismi, in campagna" ha concluso Indino, affermando come i titolari dei locali si sentano beffati.

