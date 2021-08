https://it.sputniknews.com/20210829/covid-ricciardi-green-pass-solo-ai-vaccinati-un-tampone-non-puo-bastare-12702875.html

Covid, Ricciardi: "Green pass solo ai vaccinati, un tampone non può bastare"

Covid, Ricciardi: "Green pass solo ai vaccinati, un tampone non può bastare"

Per il consigliere di Speranza senza la vaccinazione di massa "pensare di convivere con il virus è una pia illusione", perché una bassa endemia sarà ottenuta... 29.08.2021, Sputnik Italia

Mentre nel Paese si moltiplicano le proteste contro l'obbligo di green pass il professor Walter Ricciardi, in un'intervista al Messaggero, si dice favorevole ad una ulteriore stretta. Per il consigliere del ministro Speranza il tampone non è sufficiente: il certificato verde deve essere rilasciato solo a vaccinati e guariti. Il professore dell'Università Cattolica di Roma avverte che quella contro il coronavirus è una "lotta continua" e non si può "abbassare la guardia". Bisogna "ridurre la circolazione virale" e rompere la catena di contagio comunitaria ma allo stesso tempo bisogna vaccinare. "La bassa endemia ci sarà quando avremo vaccinato il 95 per cento della popolazione", afferma. Senza la vaccinazione di massa "convivere con il virus è una pia illusione". "Il grande errore di Australia e Nuova Zelanda è stato di non aver capito che dopo aver ridotto la circolazione a zero, dovevano vaccinare", prosegue.In Italia è stato immunizzato il 69,21 % della popolazione over 12. Le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale con entrambe le dosi o con il vaccino monouso sono 37.378.538. Il totale delle somministrazioni è di 77.017.691 dosi, secondo i dati Aifa aggiornati a domenica 29 agosto.

