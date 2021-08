https://it.sputniknews.com/20210829/covid-giappone-a-okinawa-scoperte-sostanze-nocive-in-diverse-dosi-del-vaccino-moderna-12701168.html

Covid Giappone, a Okinawa scoperte sostanze nocive in diverse dosi del vaccino Moderna

Covid Giappone, a Okinawa scoperte sostanze nocive in diverse dosi del vaccino Moderna

Le autorità locali hanno deciso di sospendere le vaccinazioni per effettuare degli accertamenti nel corso del week end. 29.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-29T09:16+0200

2021-08-29T09:16+0200

2021-08-29T09:16+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/908/15/9081593_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_984339929357e0e47b9eef909be10460.jpg

La prefettura meridionale di Okinawa, in Giappone, ha annunciato di aver rilevato sostanze estraneee in diverse fiale del vaccino Covid di Moderna, provenienti da lotti diversi da quelli già sospesi.Stando a quanto riportato dai media nipponici, sarebbero state scoperte sostanze estranee in diverse dosi che stavano per essere utilizzate in un sito di vaccinazione nella città di Naha, a Okinawa, tuttavia, i loro numeri di lotto sono diversi da quelli che in precedenza erano stati oggetto di divieto. A causa di quanto appurato dalle autorità locali, la campagna vaccinale anti Covid-19 nella prefettura è stata sospesa per tutta la duratà del fine settimana.Giovedì, la giapponese Takeda Pharmaceutical Co., responsabile delle vendite e della distribuzione del vaccino nel Paese, ha pubblicato i numeri dei lotti con vaccini contaminati: 3004667, 3004734 e 3004956. I media giapponesi hanno riferito che le dosi di siero contenute nei lotti in questione sono state distribuite a 863 centri vaccinali in tutto il paese. Secondo quanto riferito, due over 50 sono morti dopo la somministrazione del vaccino Moderna da un lotto contaminato.

https://it.sputniknews.com/20210828/in-giappone-2-persone-morte-dopo-la-somministrazione-del-vaccino-anti-covid-di-moderna-12693688.html

raus jUEde Diteci di cosa sono contaminati i vaccini dei giudei, cosa calcoliamo la pena da irrogare. 0

antonio bonvecchio porcherie del giuda Billy the Kovid 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo