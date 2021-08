https://it.sputniknews.com/20210829/covid-burioni-sul-tweet-di-zangrillo-curiamo-tutti-ma-vaccinatevi--12706437.html

Covid, Burioni sul tweet di Zangrillo: "Curiamo tutti ma vaccinatevi"

Covid, Burioni sul tweet di Zangrillo: "Curiamo tutti ma vaccinatevi"

Il virologo ha condiviso un tweet sui dati dei ricoveri per Covid-19 al San Raffaele di Milano 29.08.2021, Sputnik Italia

Il virologo Roberto Burioni lancia dal suo account twitter l'ennesimo appello a indecisi e scettici del vaccino, pubblicando i dati sugli accessi per Covid al pronto soccorso del San Raffaele di Milano, tutti relativi a persone non vaccinate. Zangrilo segnala che nell'ultima settimana su 15 accessi Covid-19 al pronto soccorso del San Raffaele ci sono stati solo 4 ricoveri, tutti relativi a persone non vaccinate. Una di queste è in gravi condizioni. "Se capita, curiamo anche il Covid-19", ha twittato il primario, aggiungendo l'hashtag #CurareTutti. Il livello dei ricoveri per coronavirus si mantiene allo 0,4% del totale. In un successivo tweet Burioni ha criticato alcune argomentazioni dei No Vax. "In quanto a idiozia intrinseca 'non si vaccina mai durante una pandemia' è al livello di 'non si apre mai il paracadute dopo essere saltati da un aereo in quota'", ha poi aggiunto.In Italia è stato immunizzato il 69,21 % della popolazione over 12. Le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale con entrambe le dosi o con il vaccino monouso sono 37.378.538. Il totale delle somministrazioni è di 77.017.691 dosi, secondo i dati Aifa aggiornati a domenica 29 agosto.

Irina Derefko Chiudetegli quella fogna di bocca!!!!!!!! 2

Россия щедрая душа Ma che pazza ossessione di vaccinare tutti, ma perché per esempio non approvate vaccini russi o cinesi? Magari tra quelli non vaccinati ci sono tante persone che non l'hanno fatto perché non si fidano dei vaccini a disposizione!! D'altronde quanti casi non chiari e quanti avvenimenti strani avvengono sullo sfondo di questa pazzia di punturare. E poi non ho mai capito perché in Italia il vaccino ti viene assegnato e in Russia invece ogni cittadino può scegliere tra tutti quelli approvati. 2

