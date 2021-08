https://it.sputniknews.com/20210829/canada-dopo-ictus-donna-perde-il-senso-di-fame-per-un-anno-12709078.html

Canada, dopo ictus donna perde il senso di fame per un anno

Canada, dopo ictus donna perde il senso di fame per un anno

Nel Canada una donna che aveva avuto ictus non sentiva il senso di fame per più di un anno. 29.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-29T22:27+0200

2021-08-29T22:27+0200

2021-08-29T22:27+0200

scienza e tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/12708801_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_d6c4db5bd3516fde10ea2008a2e8fbfe.jpg

E' il primo caso del genere, scrive la rivista scientifica Neurocase, citando specialisti dell'Università di Montréal.Una donna incinta di 28 anni è stata ricoverata in ospedale con paralisi della parte destra del corpo e disturbi di linguaggio. Attraverso una risonanza magnetica le è stato diagnosticato un ictus ischemico acuto nel lobo insulare sinistro del cervelloDopo la dimissione la paziente ha assunto solo acido acetilsalicilico. Sei mesi dopo, le condizioni della donna sono migliorate, ma quest'ultima ha notato che non aveva mai avuto fame durante questo periodo e di conseguenza ha saltato i pasti senza accorgersene.I medici hanno eseguito un esame, scoprendo che nel caso di mancanza di calorie la canadese non riceveva nessun segnale fisiologico che indichi la necessità di mangiare. Al tempo stesso, non aveva nessuna difficoltà nel riconoscere gusti e odori nel cibo.La donna ha sentito fame nuovamente solo 15 mesi dopo aver avuto l'ictus. In questo periodo ha perso 10 chili.Il responsabile della ricerca Dang Khoa Nguen afferma che il motivo di perdita del senso di fame è stato un danno alla parte del cervello responsabile dell'elaborazione dei segnali del gusto, dell'appetito e del bilancio energetico.Così, l'ictus ha provocato uno squilibrio nel sistema nervoso autonomo e un aumento delle funzioni del sistema simpatico, che a sua volta ha contribuito a una diminuzione dell'appetito.

https://it.sputniknews.com/20210811/le-banane-fanno-ingrassare-la-grande-bugia-di-questo-gustoso-frutto-12472319.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scienza e tech