https://it.sputniknews.com/20210829/afghanistan-il-pentagono-ammette-la-commistione-fra-talebani-e-rete-haqqani-12703497.html

Afghanistan, il Pentagono ammette la commistione fra talebani e rete Haqqani

Afghanistan, il Pentagono ammette la commistione fra talebani e rete Haqqani

Il Pentagono ha detto sabato che c'è una "commistione" tra la rete Haqqani ei talebani* in Afghanistan, smentendo il Dipartimento di Stato che un giorno dopo... 29.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-29T14:27+0200

2021-08-29T14:27+0200

2021-08-29T14:27+0200

usa

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/12617632_0:164:3112:1915_1920x0_80_0_0_ef55b61755846cd5f242c7f8da2b30b5.jpg

l segretario stampa del Pentagono John Kirby, pressato da Fox news, ha ammesso i legami tra la rete Haqqani, considerata dagli Usa un gruppo terrorista, e i talebani*. Smentisce dunque le precedenti dichiarazioni del Dipartimento di Stato, che aveva definito i due gruppi delle entità separate. Il leader da cui la rete prende il nome, Sirajuddin Haqqani, è infatti il numero due dei talebani* ed ha una taglia di 10 milioni di dollari sulla testa. Il giorno precedente, il segretario stampa del dipartimento di Stato Ned Price aveva negato che il coordinamento della sicurezza con i talebani si estendesse alla rete di Haqqani."No, non lo fa", ha detto Price venerdì. "I talebani e la rete Haqqani sono entità separate".Dopo l'ammissione del Pentagono è arrivata la rettifica dal Dipartimento di Stato, che ha corretto il tiro. "Il Dipartimento di Stato ha notato da tempo l'affiliazione tra la rete Haqqani ei talebani", ha detto un portavoce menzionato da Fox News. "Come abbiamo detto, qualsiasi condivisione di informazioni con i talebani si è concentrata su minacce tattiche molto specifiche intorno all'aeroporto e sulla risoluzione di problemi specifici relativi all'accesso all'aeroporto. Siamo stati chiari su quel livello di coordinamento".Cos'è la rete HaqqaniGli USA hanno designato la rete come gruppo terroristico nel 2012 ed è stata collegata ad attentati dinamitardi e altri attacchi e ha anche legami con al Qaeda. L'organizzazione, che nel 2011 ha attaccato l'ambasciata statunitense a Kabul, è accusata di avere "il più grande camion bomba mai costruito", un ordigno da 61.500 libbre intercettato dalle forze di sicurezza afghane nel 2013.*Organizzazione terroristica messa al bando in Russia e in altri Paesi.

usa

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, afghanistan