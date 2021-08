Vaccino anti-Covid e pomodoro: mix possibile?

"In teoria, tali modelli sono in fase di sviluppo. E' una tecnologia di genetica molecolare. Si possono creare modelli ibridi vettoriali: da una parte c'è un acido nucleico vegetale, che può essere prodotto, su cui vengono immesse proteine ​​​​immunizzanti contro il coronavirus. Questa è un'opzione possibile, ma sono necessarie alcune prove, i risultati dei test del farmaco su animali da laboratorio, in modo che vengano prodotti anticorpi e vi sia un effetto protettivo contro il coronavirus. Non so se ci siano opportunità del genere in Uzbekistan, non ne ho mai sentito parlare".