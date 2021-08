https://it.sputniknews.com/20210828/un-pianificatore-dellisis-k-colpito-da-un-drone-statunitense-nellafghanistan-orientale-12690205.html

Un pianificatore dell'ISIS-K colpito da un drone statunitense nell'Afghanistan orientale

L'attacco aereo degli Stati Uniti contro l'ISIS-K, noto anche come Daesh-K, è arrivato poco dopo che l'aeroporto internazionale di Kabul ha vissuto diversi... 28.08.2021, Sputnik Italia

Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco aereo contro un pianificatore di Daesh-K* nella parte orientale dell'Afghanistan, venerdì.Secondo una dichiarazione di un portavoce del CENTCOM, il capitano Bill Urban, l'indicazione iniziale ha mostrato che "abbiamo ucciso l'obiettivo".L'attacco aereo arriva poco dopo gli attentati mortali di giovedì nell'aeroporto Hamid Karzai nella capitale afgana di Kabul, i quali hanno ucciso 13 soldati statunitensi e decine di civili afgani. Sulla scia dell'attacco, il presidente americano Joe Biden ha giurato di "dare la caccia" ai responsabili delle esplosioni.La responsabilità degli attacchi è stata rivendicata da Daesh.Commentando le esplosioni, Biden ha detto di non credere in una collusione tra Daesh e i talebani*, notando che questi ultimi hanno un interesse comune a mantenere la sicurezza dell'aeroporto e finire l'evacuazione entro il 31 agosto.*Daesh (noto anche come ISIS/ISIL/IS) e i talebani è sono dei gruppi terroristici illegali in Russia e in molti altri paesi.

afghanistan, terrorismo