Un abbraccio lungo 1.500 anni: Rinvenuta in Cina la romantica tomba di due antichi amanti - Foto

Nella provincia dello Shanxi, situata su di un altopiano nella Cina del Nord, gli archeologi hanno trovato una particolare tomba bisoma, cioè con due corpi... 28.08.2021, Sputnik Italia

Nel giugno 2020, un team di archeologi cinesi scoprì circa 600 tombe a Datong, nella settentrionale provincia cinese dello Shanxi, risalenti al periodo della dinastia Wei (386-534 d.C.). Una sepoltura in particolare aveva attirato l’attenzione degli studiosi. Due scheletri erano sepolti nella stessa tomba in postura molto particolare: erano affettuosamente abbracciati – lui con le braccia intorno alla vita della sua amata, lei rannicchiata contro il petto di lui con la testa sulla spalla. Sull’anulare della mano sinistra della donna un anello d’argento.Dal momento che nella zona sono state trovate diverse altre tombe bisome, ma nessuna delle altre coppie venne composta in quel modo e con tale cura, i ricercatori presumono che l’esclusiva attenzione mostrata in questo caso nel comporre la sepoltura dimostri un particolare rispetto della comunità per l’amore dei due giovani.La nuova ipotesi è quindi che lui sia morto per primo, per ferita non saturata da incidente o combattimento, e lei lo abbia voluto seguire compiendo un insano gesto che sconvolse la comunità ma che ne provocò anche profondo rispetto per la grande prova d’amore.Ecco quindi, secondo questa nuova ipotesi, spiegato perché 1500 anni fa avrebbero dedicato tanta cura a comporre questa particolare bara, concedendo a lei, con non lo voleva lasciare, di rimanere tra le braccia di lui per l’eternità.

