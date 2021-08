https://it.sputniknews.com/20210828/tre-tazzine-di-caffe-al-giorno-riducono-il-rischio-di-infarto-12698683.html

Tre tazzine di caffè al giorno riducono il rischio di infarto

A sostenerlo è la ricercatrice ungherese Judit Simon, che quantifica la riduzione del rischio al 21%. 28.08.2021, Sputnik Italia

Il consumo quotidiano di caffè riduce la probabilità di contrarre malattie cardiache, secondo il portale Medical News con riferimento all'autrice di una ricerca Judit Simon, professoressa presso il Centro cardiaco e cardiovascolare dell'Università Semmelweis in Ungheria.In particolare tra le persone che bevono tre tazzine di caffè al giorno, il rischio di morte per infarto è inferiore del 21%, per altre malattie cardiovascolari del 17%, per altri motivi del 12%. L'esperimento ha coinvolto 468mila persone senza segni di cardiopatia di mezz'età, circa 56 anni. Sono stati divisi in tre gruppi. Il primo includeva chi non beve caffè regolarmente (22,1%), il secondo includeva persone che bevono da mezza a tre tazzine al giorno (58,4%), il terzo - coloro che bevono più di tre tazzine (19,5%). Gli esperti hanno studiato i dati dei volontari per 10-15 anni, normalizzando e tenendo conto di fattori quali età, sesso, peso, altezza, cattive abitudini, attività fisica, stato socioeconomico, nonché la frequenza e la quantità di carne consumata, verdura, frutta, etc. Inoltre gli scienziati hanno utilizzato i dati di oltre 30mila persone ottenuti utilizzando la risonanza magnetica.

