Torino, sospesi 6 medici no-vax

A Torino sospesi 6 sanitari no-vax. L'Ordine dei medici e degli odontoiatri ha ricevuto le comunicazioni relative agli accertamenti svolti dalle Asl cittadine... 28.08.2021

Il provvedimento sanzionatorio è valido fino al 31 dicembre come prevede la legge.Per Giustetto “è paradossale che proprio un medico possa diventare fonte di malattia per i suoi pazienti. Vi è il diritto di non vaccinarsi? Bene, allora questi colleghi si tolgano il camice e cambino lavoro”, è il duro monito nei loro confronti.In Toscana ieri 4.500 operatori sanitari no-vax hanno ricevuto lettere di sospensione.

