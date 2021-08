Talebani: il gruppo (musicale) si scioglie

Mujahid ha anche smentito i diffusi timori che i talebani* abbiano già iniziato a vendicarsi dei loro oppositori.Interrogato sul futuro dei diritti delle donne nella società afghana, ha suggerito che a lungo termine avrebbero potuto tornare alle loro attività quotidiane.Ha inoltre garantito la sicurezza di tutti i traduttori e di altri precedentemente impiegati dalle forze armate statunitensi, osservando che i talebani erano frustrati dagli sforzi degli Stati Uniti per evacuare i cittadini afghani.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed altri stati

I talebani vieteranno l'uso di musica nei luoghi pubblici in Afghanistan perché è contraria ai principi fondamentali dell'Islam. Ad annunciarlo in... 28.08.2021, Sputnik Italia

