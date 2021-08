https://it.sputniknews.com/20210828/scoperta-per-caso-lisola-piu-a-nord-del-pianeta-12695627.html

Scoperta per caso l'isola più a nord del pianeta

Gli scienziati dell'università di Copenaghen hanno scoperto per caso l'isola più settentrionale del pianeta. 28.08.2021, Sputnik Italia

Gli scienziati dell'università di Copenaghen hanno scoperto per caso l'isola più settentrionale del mondo durante una spedizione in Groenlandia, scrive la Reuters. Secondo l'esperto, il gruppo ha prima scambiato l'isola per Oodaaq, scoperta nel 1978. Dopo aver controllato la geolocalizzazione, si è scoperto che il gruppo si trovava su un altro lembo di terra. È stato proposto di chiamarla "Kekertak Avannarlek", che significa "l'isola più settentrionale" in groenlandese. Gli scienziati hanno inoltre determinato che ha un diametro di circa 30 metri e la sua altezza massima raggiunge i 3 metri sul livello del mare.

