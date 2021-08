https://it.sputniknews.com/20210828/poliziotto-diventa-virale-per-la-sua-strana-somiglianza-con-dwayne-the-rock-johnson---foto-12696819.html

Poliziotto diventa virale per la sua strana somiglianza con Dwayne 'The Rock' Johnson - Foto

Un ufficiale di polizia dell'Alabama di nome, Eric Fields, è diventato una vera star di Internet dopo che una sua foto è diventata virale sui social network. 28.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-28T20:42+0200

cinema

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/9492538_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_958c494361a0e03a07d710a8076b77bc.jpg

Nell'immagine, condivisa sull'account Facebook ufficiale dell'ufficio dello sceriffo della contea di Morgan, lo si vede appoggiato a un veicolo della polizia.La foto è diventata rapidamente virale e ha raccolto più di 1.000 commenti. "Se questo non è 'The Rock', devono vederlo, perché questo è selvaggio"; "Peccato che non lo paghino abbastanza perché non debba lavorare in due posti"; "Dwayne Cop Johnson" hanno commentato alcuni utenti.Fields, 37 anni, ha lavorato nell'ufficio dello sceriffo per 17 anni. In un'intervista con la rete locale 6 WBRC, ha raccontato che i suoi amici e colleghi lo hanno paragonato nel corso degli anni sia a Dwayne Johnson che a un altro famoso attore di film d'azione, Vin Diesel. Sua moglie di solito gli compra accessori sportivi del marchio Dwayne Johnson.

cinema