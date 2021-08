https://it.sputniknews.com/20210828/pippo-franco-si-candida-a-roma-al-fianco-di-michetti-e-calenda-medita-di-trovare-il-suo-comico-12695837.html

Pippo Franco si candida a Roma al fianco di Michetti e Calenda medita di trovare il suo comico

“Amici, qui abbiamo Viperetta con la Raggi, Pippo Franco con Michetti. O Michetti con Pippo Franco. Suggerimenti per una o più candidature di contrasto a... 28.08.2021, Sputnik Italia

roma

politica italiana

Ironizza così su Twitter Carlo Calenda, candidato sindaco alle amministrative di Roma previste per il 3 e 4 ottobre prossimi.Il comico e cantante ha infatti annunciato che si candiderà al fianco di Enrico Michetti, candidato sindaco per Roma del centrodestra che ha creato una lista civica in cui accoglie tutti i nomi di peso. Michetti è la scelta di Giorgia Meloni per Roma.Amministrative vintageL’Huffinghton post fa notare il vintage anni ‘80 che ritorna alla ribalta, perché oltre alla comicità di quegli anni di Pippo Franco, c’è anche la bellezza di Miss Italia 1988 Nadia Bengala che si ricorderà come valletta di ‘Ok il prezzo è giusto’ di Iva Zanicchi.Ma ci sono anche calciatori di spicco della Roma di una volta, come Antonio di Carlo e Ubaldo Righetti. Nomi che si dividono tra Partito Democratico, la lista di Michetti e anche quella che accompagna la candidatura di Virginia Raggi.Ritorna il 'Bagaglino'Il ‘Bagaglino’ quindi ritorna a grande richiesta e potrebbe magari risollevare almeno il morale dei romani depressi da cumuli di tonnellate di rifiuti che non si sa dove scaricare, autobus che prendono fuoco, ed eventi che sfuggono dalla portata per carenza di competenza gestionale.Tuttavia c’è anche chi Pippo Franco lo difende e dice che, dopo avere avuto Virginia Raggi sindaco di Roma, infondo il comico è un passo avanti.

Helix HH fate un piacere non candidatevi per il bene delle persone, ci sono altri mille lavori che pitete fare tipo le autostrade sono da ripulire dalla monezza fatenpiù bella figura come netturbini! 0

Superbianco Juden Palestine apartheid E'tutto da ridere, anche Ronald Regan era attore, ma non faceva ridere. 0

roma

