Pentagono: eliminati due leader dell'Isis

Il Pentagono ha annunciato l'eliminazione di due leader del Daesh a seguito di un raid aereo statunitense in Afghanistan. 28.08.2021, Sputnik Italia

Un attacco aereo statunitense ha ucciso due leader del gruppo terroristico dello Stato Islamico* (noto anche come Daesh* o Isis*) in Afghanistan e un altro è rimasto ferito, ha dichiarato il generale William Taylor. In precedenza la Casa Bianca aveva espresso timori per un nuovo possibile attentato terroristico a Kabul, dopo i sanguinosi attacchi avvenuti nella zona dell'aeroporto della capitale afghana, dove è in corso l'evacuazione del personale diplomatico, militare e dei civili afghani dopo la presa del potere da parte dei talebani*. Le esplosioni all'aeroporto di Kabul hanno provocato la morte di 13 militari statunitensi, il numero più alto di vittime tra i soldati americani dall'inizio del 2020.Gli attentati sono stati rivendicati dal Daesh Khorasan*, cellula afghana del Daesh*.* Organizzazioni terroristiche e fondamentaliste illegali in Russia e molti altri Paesi

