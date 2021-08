https://it.sputniknews.com/20210828/pentagono-desideroso-di-creare-mostro-marino-sovietico---popular-mechanics-12697941.html

Pentagono desideroso di creare "mostro marino" sovietico - Popular Mechanics

Pentagono desideroso di creare "mostro marino" sovietico - Popular Mechanics

Popular Mechanics: gli Stati Uniti vogliono costruire un nuovo trasporto basato sull'ekranoplano sovietico. 28.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-28T19:34+0200

2021-08-28T19:34+0200

2021-08-28T19:34+0200

russia

usa

pentagono

armi

urss

tecnologia militare

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/15/9447892_0:40:1000:603_1920x0_80_0_0_585c84b199c6a781648e4700a2cfb8dd.jpg

L'Ufficio per i progetti di ricerca avanzata del Dipartimento della Difesa statunitense ha ricevuto l'ordine di creare un mezzo di trasporto basato sull'ekranoplano sovietico, scrive Popular Mechanics. I militari statunitensi potrebbero utilizzare il nuovo mezzo di trasporto per consegnare carichi in una zona di guerra, assistere nelle operazioni di ricerca e soccorso e partecipare alle battaglie, afferma l'articolo. Sono possibili scenari in cui l'ekranoplano potrebbe fungere da nave ammiraglia per droni o effettuare pattugliamenti a lungo raggio nelle aree desolate dell'Artico. Ha notato che uno dei modelli di ekranoplano sovietici chiamato "Lun" aveva caratteristiche eccezionali: poteva coprire una distanza di 1.700 km con una velocità massima di 550 km/h e una capacità di carico fino a 100 tonnellate. Inoltre, il giornalista ha elogiato il suo arsenale. Per l'apertura alare di 44 metri, "Lun" è stato soprannominato "il mostro marino volante".

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, usa, pentagono, armi, urss, tecnologia militare