https://it.sputniknews.com/20210828/nuovo-sfregio-a-punta-bianca-la-scogliera-presa-di-mira-dai-vandali---foto-video-12692891.html

Nuovo sfregio a Punta Bianca: la scogliera presa di mira dai vandali - Foto, Video

Nuovo sfregio a Punta Bianca: la scogliera presa di mira dai vandali - Foto, Video

Mareamico Agrigento denuncia un nuovo atto vandalico sulla suggestiva scogliera dell'Agrigentino: "Vandalizzata la ex caserma della Guardia di Finanza".

2021-08-28T14:05+0200

2021-08-28T14:05+0200

2021-08-28T14:05+0200

italia

sicilia

vandalismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/12692756_0:37:1092:651_1920x0_80_0_0_6f3e4ab721bb4fce20c9c699586a6316.jpg

Per qualcuno è una Scala dei Turchi in miniatura e non ha nulla da invidiare alla celeberrima scogliera della Valle dei Templi. Caratterizzata da una particolarissima roccia candida che si tuffa nel mare blu dell’Agrigentino, Punta Bianca, dal colore niveo della scogliera, è uno dei gioielli del territorio.Eppure, anche questo angolo di paradiso, è stato intaccato in più di un'occasione da degrado e abbandono. L'ultima denuncia arriva da Mareamico Agrigento, associazione che si batte per la tutela dell’ambiente e della costa, che segnala un atto di vandalismo all’interno della ex caserma della Guardia di Finanza che si trova sulla scogliera.I volontari ne chiedono la riqualificazione, per evitare che l’edificio possa deturpare il paesaggio. "Da 25 anni – notano da Mareamico - Punta bianca attende di essere dichiarata riserva naturale. Dentro quest’area vi è una ex caserma della Guardia di Finanza, che potrebbe essere ripristinata ed utilizzata per finalità legate alla fruizione dell’area”.“Invece – denuncia l’associazione - dal 1968 l’edificio in questione è abbandonato a se stesso, senza alcuna manutenzione e senza alcuna guardiania”. “Tutto ciò ha provocato diversi crolli: il soffitto è venuto giù ed anche alcune pietre della muratura esterna si sono staccate", spiegano i volontari.Infine, l’appello: “In attesa dell’istituzione della riserva naturale, da parte delle Regione Sicilia, Mareamico e Marevivo chiedono di aver affidato, in comodato d’uso l’edificio in questione, al fine di accelerare la messa in sicurezza e la sua ricostruzione, prima che sia troppo tardi".Già lo scorso anno si era verificato un episodio di vandalismo proprio nei pressi della stessa caserma. All’epoca ad essere imbrattata con bombolette spray di vari colori era stata proprio la marna bianca caratteristica della scogliera. Erano stati proprio i volontari della stessa associazione ad occuparsi di ripulire l’area.

https://it.sputniknews.com/20210802/motta-visconti-come-il-far-west-taglia-sui-vandali-da-3-mila-euro-e-spuntano-i-nomi-12362752.html

sicilia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia, sicilia, vandalismo