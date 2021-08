https://it.sputniknews.com/20210828/non-ci-libereremo-di-covid-19-arriveremo-a-convivere-con-lui---pregliasco-12692504.html

Non ci libereremo di Covid-19, arriveremo a convivere con lui - Pregliasco

Lo scenario del professore Fabrizio Pregliasco un po’ fa venire i brividi, secondo il suo personale punto di vista non ci libereremo mai della pandemia. 28.08.2021, Sputnik Italia

Come diceva all’inizio dell’intervista durante l’evento ‘La Piazza’ organizzato da Affaritaliani.it, “come un sasso che va nell'acqua, le onde degradano e a un certo punto ci sarà una convivenza più gestibile, anche grazie alla vaccinazione”.La convivenza ipotizzata da Pregliasco potrebbe avere inizio tra il 2022 e il 2023, tutto dipenderà da come procederanno le vaccinazioni e da come la popolazione continuerà a seguire l’uso della mascherina e delle norme anti contagio anche negli anni a venire.Il pessimismo di PregliascoPregliasco ha mostrato il suo pessimismo anche sul raggiungimento dell'immunità di comunità.Tuttavia da settembre attendiamoci ancora una nuova ondata, non come quelle vissute fino ad oggi, più leggera ma ci sarà. Dobbiamo starne certi, non ci libereremo di Covid-19 tanto presto e facilmente, conclude il professore.

aurora.17 Questo è un' altra cassandra che non ne azzecca una. Chiacchierini senza arte ne parte. Altro che inadatti questi sono terroristi incapaci. Bla bla bla bla bla e ancora bla.... per il resto zero! 0

