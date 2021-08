https://it.sputniknews.com/20210828/nel-sole-registrata-nuova-serie-di-brillamenti-12695963.html

Il Centro di previsioni di meteorologia spaziale ha segnalato diverse eruzioni solari. 28.08.2021

Sul Sole per il terzo giorno consecutivo si è registrata una serie di brillamenti che indica un aumento dell'attività solare, ha segnalato sul suo sito web il Space Weather Forecast Center della National Oceanic and Atmospheric Administration statunitense. Anche sul sito web del Laboratorio di astronomia a raggi X del Sole dell'Istituto di Fisica Lebedev dell'Accademia Russa delle Scienze, l'indice di attività della nostra stella è stato innalzato al livello arancione. Giovedì sera secondo l'orario di Mosca (1 ora in meno rispetto all'Italia - ndr) c'è stata un'espulsione di massa coronale associata a un brillamento di classe C. I brillamenti sono classificati in base alla potenza: A, B, C, M e X. Come spiegato dal capo del laboratorio Sergey Kuzin, le emissioni di plasma che il Sole emette in questi momenti nel giro di 2-3 giorni possono portare ad un tempesta magnetica sulla Terra. Si ritiene che una tempesta debole possa provocare lievi interruzioni nel funzionamento dei sistemi di alimentazione e influenzare i percorsi di migrazione di uccelli e animali, mentre quelli più forti influiscono sulle comunicazioni e sui sistemi di navigazione a onde corte e possono anche causare picchi di tensione nelle reti industriali.

