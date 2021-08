https://it.sputniknews.com/20210828/negli-stati-uniti-uomo-perde-la-vista-da-un-occhio-per-medici-nesso-col-covid-12699486.html

Negli Stati Uniti uomo perde la vista da un occhio: per medici nesso col Covid

Un americano ha perso temporaneamente la vista nell'occhio destro poco dopo essere stato malato di Covid. L'episodio potrebbe far luce su come il virus... 28.08.2021, Sputnik Italia

In un rapporto di un team del Vagelos College of Physicians and Surgeons della Columbia University, a New York, e pubblicato su JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, i paramedici spiegano che l'uomo si era ripreso dal Covid in forma grave e che una settimana dopo la guarigione è tornato con il mal di testa. In seguito ha perso la vista in un occhio, al punto da poter distinguere solo ampi movimenti. Inoltre non appena muoveva l'occhio, sentiva forte dolore.Dopo aver condotto un test hanno scoperto che il paziente soffriva così tanto perché i suoi seni paranasali, una serie di cavità situate intorno al naso, erano gravemente gonfi nella metà destra del viso. A tal punto che l'osso stesso si stava erodendo. I medici sono stati costretti a rimuovere chirurgicamente la maggior parte del tessuto infiammato. E anche se in un primo momento le condizioni dell'uomo sembravano migliorare, presto il suo occhio ha ripreso a dargli dolore.Le analisi dei tessuti hanno mostrato la presenza di Streptococcus constellatus, un batterio naturalmente presente nell'intestino, ma che può essere pericoloso se finisce in altre zone del nostro corpo.Ulteriori indagini hanno rivelato la presenza di un tipo attivo di globulo bianco, uno che normalmente produce uno strano anticorpo chiamato IgG4 che è tutt'altro che comune. Ed è capace di riarmarsi molto abilmente per assumere una forma asimmetrica. Si ritiene inoltre che sia la causa di una lunga lista di problemi autoimmuni che possono colpire quasi ogni parte dell'organismo, infiammarlo e causare lesioni fibrotiche, causando molto dolore. Alla fine il paziente è stato curato con steroidi e presto i sintomi sono scomparsi. Tre settimane dopo il trattamento, era completamente guarito.Il team non sa se Covid-19 abbia effettivamente influenzato l'infezione e cosa abbia causato la malattia lgG4-RD.

