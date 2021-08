https://it.sputniknews.com/20210828/ministro-della-difesa-russo-parla-del-futuro-dellaereo-di-osservazione-tu-214-12694747.html

Ministro della Difesa russo parla del futuro dell'aereo di osservazione Tu-214

Ministro della Difesa russo parla del futuro dell'aereo di osservazione Tu-214

Shoigu: il Tu-214, creato nell'ambito del trattato sui cieli aperti, sarà riprogettato a Kazan. 28.08.2021

L'aereo Tu-214ON, creato per eseguire voli di osservazione nell'ambito del Trattato sui Cieli Aperti, sarà riprogettato presso l'impianto aeronautico di Kazan, ha dichiarato il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu in un incontro con i rappresentanti dei media del Tatarstan. Il dicastero militare ha ricordato la precedente dichiarazione del ministero degli Esteri russo, secondo cui la Russia ha fatto di tutto per preservare il trattato e la responsabilità della sua fine è degli Stati Uniti.

