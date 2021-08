https://it.sputniknews.com/20210828/meloni-e-orban-discutono-del-futuro-dei-rifugiati-non-gravino-su-ue-12694210.html

Meloni e Orban discutono del futuro dei rifugiati: non gravino su UE

Meloni e Orban discutono del futuro dei rifugiati: non gravino su UE

“Oggi ho avuto il piacere di salutare Viktor Orbán, in visita privata a Roma”, ha annunciato Giorgia Meloni postando una foto di lei con il primo ministro... 28.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-28T15:45+0200

2021-08-28T15:45+0200

2021-08-28T15:45+0200

viktor orban

giorgia meloni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/12694869_0:424:1382:1201_1920x0_80_0_0_e3a9fa643081e9778fb543d554b014f0.jpg

Ed inoltre ha sottolineato che hanno “anche parlato di come sostenere la ripresa economica dalla pandemia. Insieme continuiamo a lavorare verso l’obiettivo comune di avere una destra europea sempre più forte e decisiva”.I due politici hanno anche convenuto che bisognerà vigilare sulle possibili infiltrazioni terroristiche nell’Unione che ora potrebbero giungere lungo le rotte della migrazione. I due hanno bollato come catastrofica la gestione di Biden.Ad accompagnare Orbán il ministro della Famiglia e vicepresidente di Fidesk, Katalin Novak, mentre con Meloni vi era il responsabile esteri di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza.Meloni, poi, si è complimentata con Orbán per i 30 anni di crescita senza precedenti che l’Ungheria sta vivendo, che sono frutto della politica economica ungherese.I due si sono ritrovati sui valori di sempre che li contraddistingue: rispetto delle sovranità nazionali, difesa della famiglia naturale, identità cristiana, economia sociale di mercato.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

viktor orban, giorgia meloni