In Giappone 2 persone morte dopo la somministrazione Moderna: aperta indagine

Entrambi gli uomini non erano in una categoria a rischio di Covid grave, non avevano malattie croniche, la causa della morte è al momento sconosciuta e il nesso con la vaccinazione è in fase di indagine.In precedenza era stato riferito che per il rilevamento di impurità nelle capsule contenenti il vaccino, il ministero della Salute ha sospeso l'uso di 1,63 milioni di dosi del siero anti-Covid di Moderna. Le vittime erano state vaccinate prima della decisione di sospenderne l'uso. Uno di loro ha ricevuto il vaccino il 15 agosto, il secondo il 22 agosto. In entrambi i casi il decesso è sopraggiunto al terzo giorno dopo la vaccinazione.Il ministero della Salute chiarisce che entrambi gli uomini sono stati vaccinati da un lotto, il cui utilizzo è stato sospeso per il fatto che è stato prodotto contemporaneamente e nello stesso stabilimento dove sono state trovate le dosi con impurità, tuttavia non sono state riscontrate impurità direttamente nelle fiale dei vaccini che hanno ricevuto.Allo stesso tempo il dicastero giapponese ha pubblicato le statistiche secondo cui sono morte 1.002 persone vaccinate con i sieri di Pfizer e Moderna. In tutti i casi non è stato dimostrato alcun legame tra la causa di morte e la vaccinazione.

