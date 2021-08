https://it.sputniknews.com/20210828/i-vantaggi-di-assumere-vitamina-d-dopo-i-50-anni-12695179.html

I vantaggi di assumere vitamina D dopo i 50 anni

I vantaggi di assumere vitamina D dopo i 50 anni

Invecchiando, corriamo un rischio maggiore di sviluppare malattie come l'osteoporosi, il cancro e l'ipertensione. Ecco perché dall'età di 50 anni è... 28.08.2021

2021-08-28T22:32+0200

2021-08-28T22:32+0200

2021-08-28T22:32+0200

La vitamina D è unica in quanto l'organismo umano può secernerla solo con l'esposizione al sole. Ma dal momento che la maggior parte delle persone non prende il sole abbastanza a lungo, questa vitamina è spesso carente. Si stima che la capacità della pelle di produrre vitamina D nelle persone anziane sia inferiore di circa il 75% rispetto alle persone tra i 20 ei 30 anni. Quindi, se hai più di 50 anni, ecco un elenco dei benefici dell'assunzione di integratori di questa vitamina per compensare la mancanza di esposizione al sole. Ossa più forti Circa 10 milioni di adulti di età superiore ai 50 anni hanno l'osteoporosi. L'assunzione di integratori di vitamina D è associata a una maggiore densità ossea e a un minor rischio di sviluppare l'osteoporosi, ovvero avere ossa deboli. Soprattutto per le donne in menopausa, è essenziale concentrarsi sulla salute delle ossa, in quanto il rischio di frattura è maggiore. Meno depressione La depressione è associata ad un aumentato rischio di morbilità e suicidio, e più invecchiamo, più è probabile che diventiamo depressi. Vari recettori per la vitamina D nel cervello influenzano l'umore: detto in altri termini, essere carenti di vitamina D può portare al declino cognitivo e alla depressione. Minor rischio di cancro In età avanzata c'è un rischio maggiore di sviluppare una patologia oncologica. I tassi di incidenza di questa malattia in generale aumentano con l'aumentare anche della nostra età. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista BMJ, alti livelli di vitamina D riducono del 20% il rischio di alcuni tumori, a prescindere dal genere. Sistema immunitario sano Con l'avanzare dell'età, il nostro sistema immunitario peggiora. La scienza associa bassi livelli di vitamina D a una maggiore probabilità di sviluppare disturbi al funzionamento del sistema immunitario.

franco296 Un eccesso è comunque tossico!!!! Vanno controllati i livelli ematici e, su queste basi, adattare la posologia. 0

