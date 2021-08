https://it.sputniknews.com/20210828/i-particolari-choc-sulla-fine-di-saman-la-faccio-a-pezzi-e-la-butto-a-guastalla-12691223.html

Dall'incidente probatorio del fratello della giovane di origine pakistana scomparsa lo scorso 30 aprile a Novellara emergono nuovi dettagli inquietanti. Lo zio avrebbe detto di volerla "fare a pezzi" e gettarla "a Guastalla".

Fatta a pezzi e gettata nel Po. Potrebbe essere stata questa la fine terribile di Saman Abbas, la 18enne scomparsa a Novellara lo scorso 30 aprile. Da mesi, senza alcun esito, vanno avanti nella provincia di Reggio Emilia le ricerche della giovane, in conflitto con la famiglia dopo essersi rifiutata di sposare in Pakistan un cugino di undici anni più grande di lei.Ora dall’incidente probatorio del fratello sedicenne della ragazza sono emersi nuovi particolari inquietanti, che sembrano confermare la pista dell’omicidio. Secondo il racconto del giovane la sera del 30 aprile, poco prima della scomparsa di Saman, ci sarebbe stata una “riunione di famiglia” a casa di Shabbar Abbas e Nazia, i genitori della ragazza. Tra le ipotesi, quindi, c’è quella che il cadavere della giovane, fatto a pezzi dai parenti, possa essere stato gettato nel fiume, che dista soltanto qualche chilometro dalla cittadina che sarebbe menzionata stata menzionata nella riunione. Del resto, nel Punjab, la regione di provenienza della famiglia di Saman, è proprio questa la “punizione” per le donne adultere, quelle che rifiutano i matrimoni combinati o che non obbediscono ai dettami della famiglia e dell’Islam, assumendo comportamenti “immorali”. Nei delitti d’onore, infatti, chiamati “kala kali” nel Punjab, spesso i corpi senza vita vengono gettati nei fiumi.Intanto, come si legge sempre sul Corriere, il tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso di Ikram Ijaz, uno dei cugini di Saman, che al momento si trova in carcere per concorso in omicidio. Gli altri familiari coinvolti, lo zio, i genitori e un altro cugino, sono tutti latitanti.Prima di scomparire nel nulla Saman, che in più di un’occasione era scappata di casa per sfuggire alle angherie della famiglia, aveva denunciato le violenze subite tra le mura domestiche.

FRANCO Facciamo benissimo ad accogliere questa gentaglia vero? 0

Irina Derefko E' gente malata di mente. Trovateli tutti e buttateli dentro una cella a marcire. 0

