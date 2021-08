https://it.sputniknews.com/20210828/furia-toti-contro-i-no-vax-obbligare-vaccinale-non-viola-nessun-diritto-umano-12698332.html

Furia Toti contro i no-vax: obbligare vaccinale non viola nessun diritto umano

Furia Toti contro i no-vax: obbligare vaccinale non viola nessun diritto umano

"Vi chiamate guerrieri ma siete solo dei vigliacchi", le parole del governatore della Liguria all'indirizzo dei no-vax che lo hanno catalogato come "nemico" ed... 28.08.2021, Sputnik Italia

In un intervento su Instagram, il governatore ligure Giovanni Toti ha risposto agli attivisti no-vax che lo considerano "nemico" ed hanno minacciato di mandare in tilt il traffico ferroviario con blocchi e proteste a seguito dell'introduzione dell'obbligo di green pass per i treni a lunga percorrenza. Toti ha fatto sapere ai no-vax di ritenere motivo di vanto che "i vostri fischi in piazza per me sono applausi".Infine ha ricordato che proprio grazie alla contestata democrazia gli anti-green pass possono "protestare e diffondere le balorde teorie senza fondamento scientifico, false, inutili e dannose." In precedenza si era saputo che i 'no green pass' intendono bloccare i treni a lunga percorrenza, quelli dove si potrà salire solo con il green pass a partire dal 1° settembre.Intanto il Comitato tecnico scientifico ha autorizzato l’estensione del green pass dagli attuali 9 mesi ai 12 mesi.

raus jUEde Toti non è mio nemico, come nessun altro. Ma se lo diventa, può solo spettarsi di morire. E' solo una questione di quando. 3

msan.mr Disgustoso. Non spreco neanche considerazioni di merito, e dico semplicemente che è DISGUSTOSO!! 3

