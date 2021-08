https://it.sputniknews.com/20210828/covid-in-russia-nuovi-casi-sotto-20mila-799-decessi-12692666.html

Covid in Russia: nuovi casi sotto 20mila, 799 decessi

In Russia sono stati rilevati 19.402 casi di infezione da coronavirus nelle ultime ventiquattro ore. 28.08.2021, Sputnik Italia

russia

coronavirus nel mondo

Nell'ultimo giorno in Russia sono stati rilevati 19.492 nuovi contagi di Covid, risulta dai dati della sede operativa. Il giorno precedente erano stati segnalati 19.509 nuovi casi. Il tasso di crescita è sceso dallo 0,29% allo 0,28%. 799 sono decedute nell'ultimo giorno, mentre il numero dei guariti è stato pari a 19.411.Si rileva che il 6,7% delle persone infette (1.300 persone) è asintomatico.In tutte le 85 regioni della Federazione Russa è stato registrato almeno un caso; la maggior parte dei nuovi contagi è stata a Mosca con 1.498, 11 in meno di ieri, seguita da San Pietroburgo con 1.406.Complessivamente durante la pandemia in Russia sono stati registrati 6.863.541 casi di Covid-19, di cui 180.840 sono terminati col decesso del paziente, mentre le guarigioni sono state 6.131.446.

VR80 Strano che rosstat certifichi a luglio 2021 oltre 50.000 morti per covid quindi oltre 1600 al giorno. 0

