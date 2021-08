https://it.sputniknews.com/20210828/covid-19-per-dal-mas-fi-ci-vuole-una-sanzione-ripristinatoria-per-i-no-vax-12693074.html

Covid-19 per Dal Mas (FI) ci vuole una sanzione ripristinatoria per i no-vax

Covid-19 per Dal Mas (FI) ci vuole una sanzione ripristinatoria per i no-vax

Contro i no-vax irriducibili ci vogliono pene severe, ci vuole l’obbligo vaccinale e chi si rifiuta di farlo anche se lo impone la legge, ebbene allora va... 28.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-28T22:12+0200

2021-08-28T22:12+0200

2021-08-28T22:12+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0f/12512118_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_50cb8c215460fae4ab438e8eb79a4105.jpg

Questa la posizione di Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia, componente della commissione giustizia che lo ha messo nero su bianco in una comunicazione.E prendendo a prestito la soluzione offerta dal costituzionalista Alfonso Celotto, il senatore Dal Mas propone appunto “l'esclusione dal servizio sanitario nazionale, garantendo solo le cure urgenti ed essenziali”.Toni sempre più elevatiI toni sempre più elevati contro i no-vax si stanno facendo sentire da più parti. Il professore Roberto Burioni ha considerato “egoisti cavernicoli” gli insegnanti che non accettano di vaccinarsi, mentre il professore Walter Ricciardi vorrebbe che gli insegnanti no-vax venissero incarcerati.Quindi per Dal Mas “la strada può dirsi tracciata, ove necessaria, per evitare nuove morti e chiusure, abbiamo lo strumento, i vaccini, ed anche la pena per chi non lo usa, l'esclusione dal servizio sanitario nazionale”.Adesso tocca “alla politica” e al governo, “il compito di prendere decisioni coraggiose” come quella di varare per legge l’obbligo vaccinale.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia