Contratti migliori e sanità più moderna: la fuga all'estero dei medici italiani

A lanciare l'allarme è l'Ordine dei medici di Roma e del Lazio che parla di mille professionisti che si sono trasferiti fuori dall'Italia soltanto nel 2021. All'estero attrezzatura all'avanguardia, contratti migliori e stipendi più alti.

Mille medici e 10mila specializzandi nel 2021 hanno lasciato l’Italia per lavorare all’estero. Francia, Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti, sono le mete privilegiate per avere un contratto sicuro, stipendi più alti, attrezzature all’avanguardia e maggiori possibilità di fare carriera.Nelle strutture che nei mesi scorsi sono state messe alla prova dall’ondata straordinaria di ricoveri per il Covid mancavano specialisti, tra cui rianimatori e anestesisti, che sono stati reclutati tra i professionisti ormai in congedo o fra i neo-laureati in medicina. Per questo, secondo il presidente dell’Ordine dei medici di Roma e del Lazio, Antonio Magi, intervistato dal Messaggero, il problema va affrontato al più presto sviluppando “un sistema che offra ai nuovi medici prospettive a lungo termine” e “stabilità contrattuale”.Il problema, come evidenziava lo stesso Magi in un’altra intervista, con il Corriere della Sera, sono anche le retribuzioni. In Inghilterra e in Francia lo stipendio medio è oltre il doppio di quello italiano, mentre in Olanda le cifre addirittura quadruplicano. Se a Roma, ad esempio, un medico guadagna in media 61 mila euro lordi l’anno, ad Amsterdam lo stesso professionista ne prende 255 mila.La sfida, spiega il presidente, è quindi quella di convincere i ragazzi che scelgono di intraprendere questo percorso a restare in Italia, offrendo loro contratti più solidi e modernizzando la sanità, con l'opportunità offerta dai fondi in arrivo dall'Europa. Quest’anno se ne sono presentati 20 mila ai test d’ingresso di medicina, segno che l’interesse verso la professione è grande.Saranno loro, infatti, a dover via via rimpiazzare quei “25mila specialisti e 8mila medici di famiglia” di cui al momento il sistema sanitario nazionale è carente. Senza contare il vuoto che si creerà da qui al 2026, quando 55mila specialisti e 30mila medici di famiglia lasceranno il posto per andare in pensione.

