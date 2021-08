https://it.sputniknews.com/20210828/cina-sminuisce-rapporto-intelligence-usa-su-origine-coronavirus-non-scientificamente-credibile-12693295.html

Cina sminuisce rapporto intelligence Usa su origine coronavirus: "non scientificamente credibile"

Cina sminuisce rapporto intelligence Usa su origine coronavirus: "non scientificamente credibile"

Sebbene il rapporto dell'intelligence statunitense abbia concluso che il Covid-19 ha origini naturali e il virus non è stato sviluppato come arma biologica, il... 28.08.2021, Sputnik Italia

L'Ambasciata cinese a Washington ha criticato il rapporto dell'intelligence statunitense sull'origine della pandemia di coronavirus, sostenendo che non ha credibilità scientifica e suggerisce erroneamente che Pechino stia ostacolando l'indagine internazionale per capire l'origine di questa malattia.L'ambasciata ha anche suggerito che il rapporto dell'intelligence non è riuscito a "produrre la risposta corretta che gli Stati Uniti vogliono"."Qualsiasi studio sulle origini di Fase II deve essere un'estensione completa della Fase I e condotto in più luoghi e Paesi", ha affermato l'ambasciata. "La ricerca dell'origine è una questione di scienza; può e deve essere lasciata solo agli scienziati, non agli analisti di intelligence".Joe Biden ieri ha insistito sul fatto che Pechino continua a "nascondere" informazioni cruciali relative all'origine della pandemia.“Nella Repubblica popolare cinese esistono informazioni critiche sulle origini di questa pandemia, ma fin dall’inizio i funzionari del governo cinese hanno lavorato per impedire agli investigatori internazionali e ai membri della comunità sanitaria pubblica globale di accedervi. Fino ad oggi, la Repubblica popolare cinese continua a respingere le richieste di trasparenza e a trattenere le informazioni, anche se il bilancio di questa pandemia continua ad aumentare. Avevamo bisogno di queste informazioni rapidamente, dalla RPC, mentre la pandemia era ancora nuova”, ha affermato.

antonio bonvecchio l' han capito anche i cretini che è robetta deo giuditti Billy-Covid-Bostonians 1

Россия щедрая душа Brava Cina, sempre dura con i meschini falsi!! 1

