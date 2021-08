https://it.sputniknews.com/20210828/cacciari-commenta-validita-del-green-pass-ormai-siamo-paese-dei-balocchi-12695354.html

Cacciari commenta validità del green pass: ‘Ormai siamo paese dei balocchi’

Cacciari commenta validità del green pass: ‘Ormai siamo paese dei balocchi’

Massimo Caccairi, ex sindaco di Venezia e filosofo, aveva capito che la durata del vaccino fosse eterna. 28.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-28T19:55+0200

2021-08-28T19:55+0200

2021-08-28T19:55+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0f/12512015_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_3e90cec6ae43e14df5284dd71f6ca96e.jpg

Ironizza, ma non troppo sulla durata del green pass: “Almeno chi lo ha fatto non dovrà rivaccinarsi. Ci manca solo che bisogna vaccinarsi ogni mese adesso. Avevo inteso che la durata fosse eterna”, così all’Adnkronos Salute.Cacciari si dimostra in realtà insofferente alle imposizioni date dal governo che definisce “da regime dispotico” e sul futuro della situazione ha ironizzato:E riguarda all’iniziativa che i 'no green pass' stanno organizzando per bloccare i treni in tutta Italia dal prossimo 1 settembre, in uno stile molto eversivo, Cacciari ha detto che non va bene solo perché a rimetterci sono quelli che il treno lo devono prendere per necessità.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia