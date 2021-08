https://it.sputniknews.com/20210828/atterrato-a-fiumicino-ultimo-c-130-italiano-proveniente-da-kabul-12690887.html

Atterrato a Fiumicino ultimo C-130 italiano da Kabul, Di Maio: non abbandoniamo popolo afghano

Atterrato a Fiumicino ultimo C-130 italiano da Kabul, Di Maio: non abbandoniamo popolo afghano

Si è conclusa l’operazione Aquila Omnia della Difesa italiana che aveva come obiettivo riportare nel Belpaese gli italiani presenti su suolo afghano e di... 28.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-28T10:43+0200

2021-08-28T10:43+0200

2021-08-28T10:48+0200

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/12620451_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c1f9fe638a3923809bc909ee89bd9f8.jpg

Gli ultimi 56 civili sono atterrati da poco a Fiumicino insieme al console Tommaso Claudi che ha seguito le operazioni di evacuazione in prima linea dal tristemente noto “Dirty river”.A bordo del C-130 dell’Aeronautica Militare italiana anche gli specialisti del Reggimento Tuscania dei Carabinieri che hanno seguito le operazioni di rimpatrio garantendo sicurezza all’attività dentro l’aeroporto e in alcuni casi anche all’esterno.Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si è detto molto preoccupato per la situazione che si è venuta a creare con gli attentati terroristici e la minaccia terroristica che potrebbe crescere nelle prossime settimane e mesi.Ha affermato che l'Italia sta lavorando a un G20 straordinario sull'Afghanistan.Ieri Di Maio ha incontrato il suo omologo russo, Sergey Lavrov. Parlando del summit G20 ha sottolineato che conta sulla "collaborazione" della Russia. La Russia sarà pronta a valutare una risposta concreta dell'Italia sul ruolo del G20 nella crisi afghana, ha detto in risposta Lavrov.Quelli lasciati a KabulIn queste ore si è diffusa una ipotesi, che altri civili potrebbero essere evacuati via terra con mezzi come autobus facendogli attraversare il vicino confine del Pakistan, che da Kabul dista 240 chilometri.

https://it.sputniknews.com/20210827/di-maio-da-kabul-partito-ultimo-volo-militare-con-ambasciatore-console-e-civili-afghani-12683623.html

thor non abbandoniamo il popolo afgano... gli stiamo "moralmente vicini"? 0

FRANCO ed al quale daremo subito la cittadinanza 0

2

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan