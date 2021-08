https://it.sputniknews.com/20210828/alta-tensione-nel-governo-dallobbligo-vaccinale-allimmigrazione-e-scontro-tra-i-partiti-12690662.html

Alta tensione nel governo: dall'obbligo vaccinale all'immigrazione è scontro tra i partiti

Dopo le dimissioni di Durigon, il leader leghista è tornato a chiedere un passo indietro della ministra Lamorgese. Ma non c'è solo il tema dell'immigrazione a dividere la maggioranza: ecco tutti i dossier che spaccano il governo.

C’è chi la chiama “responsabilità”, chi "buon senso", chi “ala governista”. Fatto sta che, nonostante le divisioni e le contrapposizioni il governo di unità nazionale va avanti. Alle dimissioni del sottosegretario leghista all’Economia, Claudio Durigon, finito nell’occhio del ciclone per la proposta di intitolare al fratello del Duce, Arnaldo Mussolini, il parco “Falcone e Borsellino” di Latina, non sono seguite quelle, invocate a più riprese da Matteo Salvini, del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.Il Viminale è accusato di immobilismo dal leader della Lega, sia sul fronte degli sbarchi, sia su quello dell’ordine pubblico. Ma è altamente improbabile che si passi dalle parole ai fatti, ad esempio, votando la mozione di sfiducia annunciata dal partito di Giorgia Meloni. A blindare la ministra non c’è solo il Pd, ma anche il premier Mario Draghi. Anche il centrodestra è diviso sul punto, con alcuni esponenti di Forza Italia che invitano Salvini ad abbassare i toni.Il tema dell’immigrazione, comunque, resta tra quelli più divisivi. Non ci sono soltanto gli arrivi in massa a Lampedusa e lo Ius soli, sul quale il Pd chiede una legge entro fine anno. A far discutere è anche il tema dell’esodo di massa dall’Afghanistan in mano ai talebani* e minacciato dai jihadisti dell’Is-k*. Se ne discuterà, come ricorda Repubblica, il prossimo 7 settembre in Parlamento, quando a riferire saranno il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e forse anche quello della Difesa, Lorenzo Guerini. Le posizioni, nella maggioranza sono polarizzate, sia sulla necessità di un dialogo con i vertici del nuovo emirato islamico, sostenuta dal leader del M5S Giuseppe Conte e criticata da centrodestra e Italia Viva, sia sulla questione dell’accoglienza. Il Pd chiede l’attivazione di corridoi umanitari, la Lega, invece, preme per dare la precedenza ai più fragili, come donne e bambini. Recentemente, inoltre, il leader leghista ha posto l’accento sul tema delle possibili infiltrazioni terroristiche nel flusso di profughi in arrivo dal Paese, evocando il caso dei talebani arrivati a Parigi confondendosi tra i rifugiati, che sta tenendo banco in Francia. Scintille si prevedono anche sul tema del reddito di cittadinanza. Dopo la proposta di Matteo Renzi di indire un referendum per cancellare la misura, anche il centrodestra sarebbe pronto a rivedere lo strumento. Contrario, ovviamente, il Movimento 5 Stelle. E poi c’è la questione della gestione della pandemia. La prossima settimana dovrà essere convertito in legge il decreto sul green pass, con un manipolo di senatori leghisti che sono sia contrari alle nuove regole, sia all’ipotesi dell’introduzione dell’obbligo vaccinale per alcune categorie.La maggioranza è ai ferri corti anche sul Ddl Zan. La proposta di legge contro l’omotransfobia, già approvata alla Camera, viene criticata dal centrodestra e da Italia Viva su diversi punti, tra cui i riferimenti all’identità di genere, le iniziative sul mondo Lgbt nelle scuole e la libertà di opinione.Il collante, tuttavia, sembra restare quello del buonsenso e soprattutto l’obiettivo di portare a termine le riforme che dovranno aiutare il Paese a risollevarsi dal baratro in cui è sprofondato per effetto della pandemia.*Daesh (noto anche come ISIS/ISIL/IS) e i talebani è sono dei gruppi terroristici illegali in Russia e in molti altri paesi.

