Afghanistan, attacco terroristico probabile in 24-36 ore: Biden promette nuovi raid contro Daesh-K

Afghanistan, attacco terroristico probabile in 24-36 ore: Biden promette nuovi raid contro Daesh-K

Un attacco di droni statunitensi nell'Afghanistan orientale ha ucciso due leader del Daesh-Khorasan e ferito un terzo; i raid sono stati una risposta al... 28.08.2021, Sputnik Italia

Il presidente americano Joe Biden ha promesso di condurre ulteriori raid contro i militanti del Daesh-Khorasan* (noto anche come Isis-Khorasan*) in Afghanistan e ha rilevato che gli Stati Uniti ritengono "altamente probabile" il rischio di un nuovo attacco all'aeroporto di Kabul nelle prossime 24-36 ore. "La situazione sul campo continua ad essere estremamente pericolosa e la minaccia di attacchi terroristici all'aeroporto rimane alta. I nostri comandanti mi hanno informato che un attacco è altamente probabile nelle prossime 24-36 ore. Ho ordinato di prendere ogni possibile misura dare la priorità alla difesa delle forze e garantire che avranno tutta l'autorità e le risorse per proteggere i nostri uomini e donne sul campo", ha aggiunto Biden nel comunicato.Biden ha affermato che oltre 117mila persone sono state evacuate nell'ultimo mese.Tra le oltre 180 persone uccise durante l'attacco terroristico di giovedì all'aeroporto di Kabul si contano 13 soldati statunitensi, tra cui 12 marines e un membro della Marina. Il Daesh-Khorasan, cellula del Daesh* (noto anche come Isis* o Stato Islamico*) che opera in Afghanistan, India, Pakistan e Asia centrale, ha rivendicato gli attacchi, sostenendo di aver colpito "i crociati e gli apostati intorno all'aeroporto di Kabul", comprese le truppe e le "spie" statunitensi. Il Daesh-Khorasan ed i talebani*, che a metà mese hanno ripreso il potere in Afghanistan dopo una lunga offensiva contro il governo filo-occidentale afghano, sono in guerra da almeno dal 2015, con il primo gruppo che considera gli altri "troppo moderati".* organizzazione terroristica ed estremista vietata in Russia e molti altri Paesi

Россия щедрая душа Quindi hanno ucciso 2 leader dei terroristi per poter dare semaforo verde al probabile contrattacco in 24-36 ore. Interesse nel caos è infinito! 1

1

