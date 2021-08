https://it.sputniknews.com/20210828/afghani-in-campania-iniziata-la-vaccinazione-anti-covid19---foto-12697575.html

Afghani in Campania, iniziata la vaccinazione anti-Covid19 - Foto

Presso il Covid Residence della Regione Campania, presso l’Asl Napoli 1 Centro, è iniziata la vaccinazione dei profughi afghani lì ospitati per vivere il... 28.08.2021, Sputnik Italia

Tra loro solo una persona è risultata positiva al tampone molecolare, ma è in isolamento ed è paucisintomatica.Agli afghani sarà somministrato Johnson che prevede una unica dose o Pfizer, previo acquisizione del consenso informato che verrà loro illustrato con la presenza di mediatori linguistici.Afghana operata sta beneNel frattempo una donna afghana giunta in Italia con frattura scomposta del piatto tibiale esterno, è stata operata all’Ospedale del Mare dall’equipe di chirurgia ortopedica.Alla paziente è stata effettuata una riduzione e stabilizzazione con placca e viti. Ma la signora presentava anche una frattura composta del condilo femorale, anche in questo caso sintetizzata con vite.Salvo complicazioni la signora si riprenderà in 3 giorni. Ad assistere la paziente il fratello.Altri afghani all’Ospedale del MarePresso l’ospedale del Mare è presente un secondo Covid Residence, qui sono ospitate 40 persone provenienti dall’Afghanistan. A tutti è stato effettuato il tampone e sono risultati negativi. Resteranno nella struttura per tutto il periodo della quarantena.Nel frattempo le varie associazioni di volontariato proseguono le attività di raccolta dei beni donati in favore dei cittadini afghani.Attivato per tutti loro il servizio di lavanderia e si sta tenendo conto anche del loro regime alimentare.In mattina il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha confermato che l'operazione Aquila si è conclusa: gli ultimi 56 civili sono atterrati a Fiumicino insieme al console italiano in Afghanistan Tommaso Claudi. Di Maio ha promesso che l'Italia non abbandonerà il popolo afghano.

