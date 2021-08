https://it.sputniknews.com/20210828/abramovich-nei-mari-di-sardegna-con-il-suo-mega-yacht-da-500-milioni-solaris---foto-12682603.html

Abramovich nei mari di Sardegna con il suo mega yacht da 500 milioni Solaris - Foto

Abramovich nei mari di Sardegna con il suo mega yacht da 500 milioni Solaris - Foto

Lo hanno avvistato con la sua mega nave che pare una nave crociera per quanto è lunga ed alta. Molti tra i milionari della Costa Smeralda sono rimasti a bocca... 28.08.2021, Sputnik Italia

Non proprio il primo yacht per grandezza, perché quello di Jeff Bezos è abbastanza grande da poter accogliere un secondo yacht più piccolo di circa 30 metri di lunghezza.Tuttavia il Solaris del miliardario Roman Abramovich permette agevolmente ad un elicottero di essere riposto all’interno dell’hangar riservato. Ma Abramovich ha ormai una vera e propria flotta, tra cui spicca lo yacht Eclipse dotato addirittura di un sistema d’arma di difesa missilistica: casomai qualcuno stesse facendo cattivi pensieri contro di lui, è avvertito.E quando Abramovich ha il mal di mare e vuol volare presso una delle sue ville multimilionarie, vola con il suo elicottero presso il più vicino aeroporto dove ad attenderlo trova il suo jet privato da 75 milioni di sterline.E pensare che il Solaris non è neppure il più grande della sua flotta, perché proprio l’Eclipse con i suoi missili, risulta essere il secondo yacht più grande al mondo con i suoi 164 metri di lunghezza.Con il suo aereo personale può atterrare a Londra e scegliere se dormire nella villa a Kensington da 125 milioni di sterline o nell’attico sul Tamigi da 22 milioni di sterline.Tranquilli i passeggeri ed ospiti, il Solaris è una città galleggiante dove non manca nulla. Con i suoi 8 ponti, area relax, piscina e palestra, può anche dimenticare la terra ferma.Lo scafo in acciaio e alluminio lo rendono molto resistente, mentre la velocità massima raggiungibile è di 18 nodi.

