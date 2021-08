https://it.sputniknews.com/20210828/a-112-anni-e-morta-maria-oliva-la-donna-piu-anziana-ditalia-che-ha-attraversato-la-storia-12691870.html

A 112 anni è morta Maria Oliva, la donna più anziana d'Italia che ha attraversato la Storia

A 112 anni è morta Maria Oliva, la donna più anziana d’Italia che ha attraversato la Storia

Maria Oliva aveva 6 anni quando nel 1915 in Italia scoppiò la Prima guerra mondiale, ed ha concluso la vita a 112 anni vivendo due pandemie, la Spagnola figlia...

A 112 anni Maria Oliva si è spenta a Piazza Armerina, in provincia di Enna, tra l’affetto dei figli, dei nipoti e dei pronipoti.Marietta è figlia di un altro tempo, giusto, ma con la sua vita di vedovanza, con la sua vita fatta di lavoro nei campi per sfamare lei e gli 8 figli, una vita fatta di quello che produceva con le sue mani e basta, non ha nulla da insegnare a noi generazioni di inizio nuovo millennio?Nella sua lunga vita condotta a Piazza Armerina ha avuto modo di conoscere anche papa Francesco, giunto in visita da Roma. Era il 2018 e Marietta aveva 109 anni.Ma quel che colpisce è la sua lucidità fino all’ultimo giorno, fino all’ultimo istante. 112 anni vissuti potendoli osservare nel pieno delle facoltà, vivendo la gioia di 58 nipoti avuti dagli 8 figli, di cui cinque ancora in vita.Testimone di un secolo, nel suo caso lungo e non breve, ha ceduto il testimone ad altre ultracentenarie che vivono sparse per l’Italia, ma testimoni di un mondo che fu ma senza il quale noi oggi non saremmo.

