https://it.sputniknews.com/20210827/usa-prevedono-nuovo-attacco-terroristico-a-kabul-12687342.html

Usa prevedono nuovo attacco terroristico a Kabul

Usa prevedono nuovo attacco terroristico a Kabul

Secondo l'amministrazione americana, presto si verificherà un attacco terroristico a Kabul, pertanto è stata rafforzata la protezione dell'aeroporto. 27.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-27T20:03+0200

2021-08-27T20:03+0200

2021-08-27T20:03+0200

usa

afghanistan

kabul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/833/61/8336162_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e11cb12e4ba3f0f8a78b34d19b0694c0.jpg

L'amministrazione Biden ritiene che nei prossimi giorni verrà compiuto un nuovo attacco terroristico a Kabul, motivo per cui sono state prese le massime misure per proteggere l'aeroporto della capitale, ha riferito la Casa Bianca. In precedenza il portavoce del Pentagono John Kirby ha detto ai giornalisti che gli Stati Uniti si aspettano nuovi attacchi all'aeroporto di Kabul, da dove le persone vengono evacuate, ma in futuro sono pronti a contrastarli.Ieri il presidente statunitense Joe Biden ha dichiarato dopo gli attentati di Kabul di riconoscere "fondamentalmente" la sua responsabilità per tutto quello che accade in Afghanistan. Biden ha rilasciato una dichiarazione dopo che le esplosioni all'aeroporto di Kabul hanno provocato la morte di 13 militari statunitensi, il numero più alto di vittime tra i soldati americani dall'inizio del 2020.Gli attentati sono stati rivendicati dal Daesh Khorasan*, cellula afghana del Daesh* (noto anche come Stato Islamico* o Isis*).* Organizzazioni terroristiche e fondamentaliste illegali in Russia e molti altri Paesi

usa

afghanistan

kabul

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, afghanistan, kabul