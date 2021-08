https://it.sputniknews.com/20210827/un-americano-fa-causa-a-due-bambini-che-hanno-rubato-16-bitcoin-3-anni-fa-12685226.html

Un americano fa causa a due "bambini" che hanno rubato 16 bitcoin... 3 anni fa

Nel gennaio 2018, quando sarebbe avvenuto il furto, i 16 Bitcoin rubati valevano circa 220.000 dollari. Secondo il prezzo odierno, quegli stessi bitcoin... 27.08.2021, Sputnik Italia

Andrew Schober, originario del Colorado, ha intentato una causa lo scorso maggio contro due sospetti ladri residenti nel Regno Unito per il furto di 16,4 bitcoin. L'uomo sostiene di aver passato gli ultimi tre anni a rintracciare i criminali ed è per questo che non ha intentato la causa prima.Inoltre, sostiene che le criptovalute rubate rappresentavano circa il 95% del suo patrimonio netto al momento del furto e che aveva intenzione di utilizzarle per finanziare l'acquisto di una casa e coprire le spese della sua famiglia.Secondo il New York Post, la causa intentata afferma che Schober “è caduto in uno stato di grave angoscia negli ultimi tre anni”.Com'è avvenuta la rapinaLa causa intentata da Schober sostiene che i due giovani britannici avrebbero promosso software piratati su Reddit e che lui ne avrebbe installato uno sul suo computer pensando che fosse un programma legittimo. Il malware ha quindi indirizzato i bitcoin di Schober a un account che presumibilmente apparteneva a Thompson e Read.Schober spiega inoltre di aver tentato di recuperare le criptovalute rubate inviando un'e-mail ai genitori dei minori nell'ottobre 2018.Tuttavia, Schober non ha ricevuto alcuna risposta dalle famiglie e così ha deciso di citare in giudizio i due giovani, che ora stanno studiando Informatica all'università.Gli accusati, dal canto loro, sostengono che la domanda di Schober dovrebbe essere respinta perché il termine per presentarla era già scaduta nel maggio 2021.Quindi non dicono di non essere stati loro, ma solo che il reato è caduto in prescrizione. Chissà perché i genitori non hanno risposto.

