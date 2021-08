https://it.sputniknews.com/20210827/trump-attacchi-terroristici-in-afghanistan-una-tragedia-che-non-avrei-permesso-12682731.html

Trump: attacchi terroristici in Afghanistan "una tragedia che non avrei permesso"

Il numero delle vittime degli attentati terroristici di ieri a Kabul è passato da 110 a 170 persone, secondo la Cbs che si riferisce ai dati del ministero... 27.08.2021, Sputnik Italia

L'ex presidente americano Donald Trump ha definito la morte dei militari statunitensi e dei civili afghani negli attentati di Kabul una tragedia che non avrebbe permesso. In un videomessaggio diffuso su Fox, Trump ha espresso cordoglio per le famiglie delle vittime dell'attentato e si è astenuto dal criticare direttamente il suo successore, Joe Biden, che in precedenza aveva esortato a dimettersi per non aver organizzato il ritiro e l'evacuazione del personale civile dall'Afghanistan. Due esplosioni sono avvenute ieri vicino all'aeroporto di Kabul, provocando la morte di 13 soldati americani impegnati nell'evacuazione del personale dall'Afghanistan. Sono le prime perdite statunitensi dall'inizio del 2020 e il numero più grande degli ultimi dieci anni.Il numero delle vittime degli attentati terroristici di ieri a Kabul è passato da 110 a 170 persone, secondo la Cbs che si riferisce ai dati del ministero della Salute afghano.Gli attentati sono stati rivendicati dal Daesh Khorasan*, cellula afghana del Daesh* (noto anche come Stato Islamico* o Isis*).* Organizzazioni terroristiche e fondamentaliste illegali in Russia e molti altri Paesi

FRANCO Il partito di Biden si chiama Democratico ...e questo spiega il fallimneto! 0

