Toscana: 4.500 sanitari no-vax ricevono lettere di sospensione

Toscana: 4.500 sanitari no-vax ricevono lettere di sospensione

In Toscana il presidente della Regione ha approvato le lettere di sospensione per i sanitari no-vax. Ha anche sottolineato che lotterà "fino alla fine con...

In precedenza oggi il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha affermato che i "no-vax" saranno proibiti a venire nei luoghi pubblici. “Dopo quella data chi non ha fatto il vaccino sta a casa: queste persone non si provino a venire nei luoghi pubblici, perché la loro non vaccinazione per scelta è una cosa inconcepibile nell'economia e nell'interesse di una comunità che vuole superare l'emergenza sanitaria”, ha detto citato dall'Ansa.Si alza quindi lo scontro con i no-vax, che potrebbe anche sfociare in una sorta di minoranza ghettizzata figlia della pandemia.Per quanto riguarda l'andamento del Covid “è giusto parlare di stabilità. Spero che questo andamento si rifletta positivamente sul fatto di creare ormai un'alternanza di uscita e di immissione dagli ospedali, in modo che l'indice non salga più dei valori attuali, che sono all'8%. Per andare in zona gialla bisogna arrivare al 15%. Noi oggi occupiamo poco più di 400 posti in ospedale, quando per il Covid ne abbiamo a disposizione più di 5.000”, ha spiegatocosì la situazione in Toscana.Non nasconde però la preoccupazione: “lo sarò finché ci sarà una diffusione del Covid. È comunque un virus diverso. In passato con 700 contagi avevamo 70 persone in ospedale, oggi ne abbiamo 18”, ma è evidentemente deciso a mettere in azione il pugno duro contro gli ostinati no-vax.L’obbligo vaccinaleSempre più accademici si schierano a favore dell’obbligo vaccinale, mentre il presidente del Fnomceo, che rappresenta i medici italiani, opta per una misura intermedia: chiedere a chi accede al Servizio sanitario nazionale se si è vaccinato oppure no e provare a convincere i non vaccinati con una ulteriore sensibilizzazione morale.

nikita Andate pure avanti in questa maniera. Se siete convinti di lottare sino alla fine (sarebbe interessante capire la fine di che cosa) sappiate con certezza che dall'altra parte la voglia di combattere è più forte della vostra. 0

