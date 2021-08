https://it.sputniknews.com/20210827/terza-dose-a-fine-anno-per-bassetti-e-troppo-tardi-12684706.html

Terza dose a fine anno? Per Bassetti è troppo tardi

La terza dose a fine anno per alcuni potrebbe essere troppo tardi, lo sostiene Matteo Bassetti, noto protagonista dell’epoca Covid-19 che dal ufficio presso... 27.08.2021, Sputnik Italia

Insomma, non c’è unanimità tra gli esperti e ricercatori, ma almeno i favorevoli alla terza dose del vaccino covid-19 trovano l’appoggio di Matteo Renzi che nella sua e-news ha detto che secondo lui la terza dose ci vuole.Insomma è un problema di tempo solo per alcuni, “perché se uno non ha risposto all'immunizzazione del vaccino gli va fatta la terza dose il prima possibile. Quindi, più che dire 'facciamo per tutti a fine anno', sarebbe meglio dire prima a chi la facciamo e, se è da fare, farla il prima possibile”.La confusione regnaCerto la confusione regna, perché alcuni altri esperti hanno affermato che se non hanno funzionato le prime due dosi è inutile fare la terza dose a uno che non è stato immunizzato dalle prime due dosi: non funziona su di lui.Ma c’è anche chi come il professore Francesco Vaia, direttore dell’Istituto nazionale di malattie infettive (Inmi), dice di stare calmi con la terza dose e di attendere prima i dati scientifici. E questo perché lui ha il timore che stiano giocando molto gli interessi delle case farmaceutiche e interessi anche geopolitici.Quindi, se sono i dati scientifici a dire che serve la terza dose, ok, fa capire Vaia, il resto ha motivazioni che vanno ricercate oltre la scienza.

raus jUEde Per alcuni credenti della superiorità dei vaccini, la terza dose andrebbe fatta con laccio emostatico e tagliata con stricnina. Per Bassetti gli riserviamo un'intera flebo. 1

Enrico Giovanni Viti Come regalo di natale la troveranno sotto l'albero! 0

