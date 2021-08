https://it.sputniknews.com/20210827/studenti-san-marino-vaccinati-con-sputnik-v-ministro-universita-italiana-cerca-soluzione-12686540.html

Studenti San Marino vaccinati con Sputnik V, Ministro università italiana cerca soluzione

Studenti San Marino vaccinati con Sputnik V, Ministro università italiana cerca soluzione

Nella Repubblica di San Marino il 90% della popolazione ha ricevuto il vaccino russo Sputnik V.Ma siamo a poche settimane dall’apertura dell’anno accademico e ci sono gli studenti e studentesse universitarie della Repubblica che studiano in Italia, dove per entrare in Università è obbligatorio l’uso del green pass.Senza un accordo, quanto meno bilaterale, gli universitari sammarinesi che studiano in Italia saranno costretti a studiare a distanza e a fare anche gli esami a distanza.Il ministro ha assicurato che la questione è all’attenzione dei ministeri competenti, ovvero il suo e quello della Sanità.Ad inizio agosto la Commissione europea ha riconosciuto come valido il certificato vaccinale Sputnik V della Repubblica di San Marino, quindi, basterebbe rilasciare un green pass speciale agli universitari di San Marino per risolvere il problema. Allo stesso tempo, il riconoscimento UE dei certificati di San Marino non è un riconoscimento del vaccino Sputnik V, ma è di natura tecnica, aveva detto all'epoca a Sputnik un rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) di San Marino.

