https://it.sputniknews.com/20210827/silvio-berlusconi-ricoverato-al-san-raffaele-di-milano-12675372.html

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano

Il fondatore di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio è ricoverato da ieri pomeriggio, giovedì 26 agosto, al San Raffaele di Milano. Fonti parlamentari... 27.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-27T11:55+0200

2021-08-27T11:55+0200

2021-08-27T13:06+0200

italia

silvio berlusconi

ospedale

long covid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/11183506_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_dbf0d426682f2712f4610ae3607426b9.jpg

Secondo quanto riportato da RaiNews, da quanto emerge da fonti vicine all'ex premier si tratterebbe di accertamenti di routine.Il Cavaliere, lo scorso anno, aveva contratto il coronavirus e ne era poi guarito, ma, da alcuni mesi, è costretto a sottoporsi a costanti accertamenti per le conseguenze del post-Covid, note anche come Long Covid. Silvio Berlusconi era già stato ricoverato per 24 giorni la scorsa primavera, dal 6 aprile al 1° maggio, e l’11 maggio era tornato al San Raffaele per proseguire le terapie che stava seguendo per superare i postumi della malattia infettiva.Grazie ai continui ricoveri, Berlusconi sta anche rinviando continuamente il processo cosiddetto 'Ruby Ter'. Il processo era stato rinviato i mesi scorsi fino a quando il Cavaliere non fosse stato dimesso dall’ospedale, ma i giudici avevano anche previsto un'eventuale visita medica, da loro disposta, per accertarsi delle condizioni dell’imputato.

raus jUEde Ma basta con questi processi con le puttane di corte di Berlusconi. Il bigottismo strumentale della procura sinistroide di Milano fa veramente schifo. A me la Bocassini me la fece anche vedere la patata, ma io ero felicemente sposato. Ipocriti. 1

MG Mg Si e' infettato nonostante la punturina, 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, silvio berlusconi, ospedale, long covid