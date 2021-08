https://it.sputniknews.com/20210827/sicilia-va-in-zona-gialla-torna-lincubo-12686224.html

Sicilia va in zona gialla, torna l’incubo

Sicilia va in zona gialla, torna l’incubo

Speravamo tutti di avere ormai superato le chiusure e le limitazioni ed invece la Sicilia è la prima Regione italiana a ritornare in zona gialla e la prima in... 27.08.2021, Sputnik Italia

Questo il messaggio lapidario del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha preso la decisione al termine della consueta valutazione settimanale dei dati epidemiologici.La Regione Siciliana già la settimana scorsa era stata in qualche modo “graziata” poiché presenta valori di saturazione delle terapie intensive e dell’area medica degli ospedali che sono da zona gialla.Con la nuova valutazione, infatti, non conta più primariamente il numero di contagiati ogni 100 mila abitanti ma lo stato di “salute” degli ospedali, il numero di posti occupati nei nosocomi.I dati della SiciliaLa Sicilia tra il 20 e il 26 di agosto ha rilevato 200 casi di positivi ogni 100 mila abitanti e il 24 agosto ha totalizzato un tasso di occupazione dei posti letto in ospedale del 19,4% e quelli in terapia intensiva del 12,1%. In entrambi i casi abbondantemente superati i valori di allarme che sono del 15% e del 10% rispettivamente.In Sicilia resta alto il numero di non vaccinati e lo dimostrano i dati pubblicati il 24 agosto scorso dal presidente della Regione Nello Musumeci sui social network. Numeri che facevano notare come su 729 ricoverati i non vaccinati fossero 552.Del resto anche il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta lo aveva scritto:

raus jUEde Con i nuovi parametri che contano l'occupazione dei posti letto covid, tutto il meridione andrà presto in zona rossa, dal momento che hanno pochi posti e i loro ammalati li esportano a Roma e al nord. 0

