https://it.sputniknews.com/20210827/segnalati-spari-al-gate-orientale-dellaeroporto-di-kabul-12678516.html

Segnalati spari al gate orientale dell'aeroporto di Kabul

Segnalati spari al gate orientale dell'aeroporto di Kabul

Ieri diverse esplosioni hanno preso di mira l'aeroporto di Kabul e la zona circostante, provocando la morte di oltre 100 persone. Il gruppo terroristico... 27.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-27T13:38+0200

2021-08-27T13:38+0200

2021-08-27T14:12+0200

afghanistan

sparatoria

terrorismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/12630656_0:213:2856:1820_1920x0_80_0_0_0c9596bbeb19a61cbab3532907778138.jpg

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati vicino all'ingresso orientale dell'aeroporto di Kabul, secondo quanto riferito da Al Jazeera.Avviene il giorno dopo che una serie di esplosioni ha scosso l'area fuori dall'aeroporto di Kabul, uccidendo 13 militari statunitensi e 90 civili afgani, oltre a decine di feriti.Il Daesh Khorasan*, cellula afghana del Daesh* (noto anche come Stato Islamico* o Isis*), ha rivendicato le esplosioni. La tragedia ha aggiunto ancora più caos al processo di evacuazione di stranieri e afghani che avevano lavorato per gli Stati Uniti e le forze della coalizione all'indomani della presa del potere da parte dei talebani* in Afghanistan.*Organizzazioni terroristiche estremiste illegali in Russia e in molti altri Paesi

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan, sparatoria, terrorismo