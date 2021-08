https://it.sputniknews.com/20210827/renzi-la-terza-dose-del-vaccino-e-inevitabile-e-necessaria-12677196.html

Renzi: la terza dose del vaccino "è inevitabile e necessaria"

Renzi: la terza dose del vaccino "è inevitabile e necessaria"

Per Matteo Renzi, fondatore del partito Italia Viva, “è inevitabile e necessaria” la terza dose di vaccino contro il coronavirus e “prima si parte, meglio è”. 27.08.2021, Sputnik Italia

Lo ha scritto nella sua newsletter inviata ai simpatizzanti del suo movimento politico, nato dopo una scissione dal Partito Democratico.Per quanto riguarda le altre cure contro il coronavirus, il senatore ha ricordato l’arrivo delle monoclonali come arma in più:Ormai le montagne da scalare sono alle spalle, la strada è “molto più pianeggiante dei mesi scorsi”, il vaccino, infatti, è “fondamentale”.Non dello stesso avviso un uomo di scienza come il professore Francesco Vaia, che è direttore dell’Istituto nazionale delle malattie infettive (Inmi) Lazzaro-Spallazani di Roma.Nella giornata di ieri, Vaia si è espresso apertamente contro qualsiasi tipo di pressione politica, economica e geopolitica volta a somministrare la terza dose del vaccino anti-Covid prima che la scienza abbia raccolto tutti i dati necessari.Vaia, pur considerando legittimi gli interessi delle case farmaceutiche, ha avvertito che la scienza viene prima e che non ci sono ancora dati certi sulla durata ed efficacia del primo ciclo vaccinale. In definitiva, per Vaia la terza dose, al momento, non è supportata da dati scientifici, ma da necessità di diversa natura.

