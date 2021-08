https://it.sputniknews.com/20210827/per-intelligence-usa-il-covid-non-e-unarma-biologica-12689597.html

Per intelligence Usa il Covid non è un'arma biologica

2021-08-27T22:07+0200

2021-08-27T22:07+0200

2021-08-27T22:33+0200

"L'intelligence valuta che il SARS-CoV-2, il virus che provoca il Covid-19, è probabilmente emerso e ha infettato l'uomo attraverso un'esposizione iniziale su piccola scala avvenuta non oltre novembre 2019 con il primo cluster noto a Wuhan, in Cina, nel dicembre 2019", ha affermato l'ufficio del direttore della National Intelligence nel rapporto pubblicato venerdì. Passando alle varie ipotesi su come sia avvenuta quell'esposizione iniziale, i servizi segreti americani hanno osservato che sia l'esposizione naturale che un incidente associato al laboratorio "sono plausibili".Quattro elementi della comunità d'intelligence americana e il National Intelligence Council hanno valutato con scarsa fiducia che il virus abbia fatto il salto di specie nell'uomo per il contatto con un animale infetto dal SARS-CoV-2 o un virus quasi identico. Un elemento della comunità d'intelligence ha valutato con moderata sicurezza che l'esposizione "era il risultato di un incidente associato al laboratorio, probabilmente riguardante la sperimentazione, la manipolazione di animali o il campionamento da parte dell'Istituto di virologia di Wuhan". Il rapporto rileva inoltre che tre elementi dell'IC hanno affermato di non disporre delle informazioni necessarie per trarre qualsiasi tipo di conclusione.In una dichiarazione che accompagna la pubblicazione del rapporto, la Casa Bianca ha affermato che la Cina ha "informazioni critiche" ed ha "lavorato per impedire agli investigatori internazionali e ai membri della comunità mondiale della salute pubblica" di averne accesso sin dall'inizio. In precedenza i media americani avevano mosso l'accusa secondo cui il laboratorio di Wuhan fosse coinvolto in un “programma militare segreto” della Cina.

Némesis Più rigirate la frittata... e più ne spandete il puzzo di bruciato!... 0

