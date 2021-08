https://it.sputniknews.com/20210827/nuovo-concorrente-per-musk-argentino-trasforma-sua-vecchia-renault-in-auto-elettrica-12688613.html

Nuovo concorrente per Musk? Argentino trasforma sua vecchia Renault in auto elettrica

Nuovo concorrente per Musk? Argentino trasforma sua vecchia Renault in auto elettrica

La Clio del 1998 trasformata è già stato approvata dalle autorità argentine e sta circolando per le strade della città di Córdoba. Questo lavoro è stato... 27.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-27T22:46+0200

2021-08-27T22:46+0200

2021-08-27T22:46+0200

società

auto

elon musk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/12688654_0:95:1677:1038_1920x0_80_0_0_28cae9623dd3c88f8ef539bf4a62a8d6.jpg

Secondo il sito cronista.com, in Argentina è molto raro vedere auto elettriche circolare per le strade. Ecco perché molte persone sono sorprese quando vedono la modesta Clio di Matías condividere la stazione di ricarica della Società Provinciale dell'Energia di Córdoba (EPEC) con gli imponenti filobus della città. Trasformare un'auto a benzina o diesel in una elettrica è più complicato di un semplice cambio di motore, spiegano i media argentini. Ed è che quando viene modificato il sistema di propulsione di un'auto, la Direzione nazionale del registro delle proprietà automobilistiche (Dnrpa) è più esigente. Tra i documenti che devono essere presentati occorre un'omologazione da parte di un ingegnere elettrico o elettromeccanico.L'investimento richiesto per convertire un'auto è compreso tra i 6.000 e i 12.000 $. Il costo totale dipende dal tipo di veicolo, dalla potenza del motore e dal tipo di batterie. Inoltre tutto ciò che va dal cambio al motore deve essere rimosso e il serbatoio del carburante deve essere sostituito da batterie.Nonostante i costi del restyling dell'auto, sostanzialmente risulta più economico rispetto all'acquisto di una nuova auto elettrica. Attualmente in Argentina esiste una sola azienda che produce veicoli elettrici e il suo primo modello, la Tito, costa circa 15.000 $.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

società, auto, elon musk